UEFA Konferans Ligi'nde rövanş zamanı!
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkacak takımlar yarın (17 Nisan Perşembe) belli olacak. Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın eski oyuncusu İspanyol Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje İtalya'da sürpriz peşinde.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek final rövanş ayağında yarın 4 maç oynanacak.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak maçlar şöyle:
19.45 Fiorentina (İtalya)-Celje (Slovenya) (2-1)
19.45 Jagiellonia (Polonya)-Real Betis (İspanya) (0-2)
22.00 Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): (3-0)
22.00 Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 1-0