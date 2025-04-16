Galatasaraylı eski Fransız milli kaleciden Türkiye’ye övgü: Fransa’dan daha güvenli...

Eski Fransız milli kaleci, Türkiye'de kendisini Fransa'dan daha güvenli hissettiğini söyledi. (A Haber arşiv)

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ FRANSA'YA GÖRE DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM, BU İNANILMAZ"

Fransa'da Türkiye'ye karşı çok fazla ön yargı olduğunu, Türkiye'de kendisini Fransa'ya göre daha güvende hissettiğine dikkat çeken Cedric Carrasso, "Bunu hayal etmek gerek, gerçekten akıl almaz bir şey. Bana çok iyi geldi, yeniden kendime gelmeye ihtiyacım vardı. Fransa'da Türkiye hakkında çok fazla önyargı var. Bunun medyanın suçu olup olmadığını bilmiyorum ama Türkiye olağanüstü bir ülke, İstanbul ise olağanüstü bir şehir. Türkiye'de kendimi Fransa'ya göre daha güvende hissediyorum, bu inanılmaz. İstanbul bir megakent, mutlaka görülmeli. Herkese gidip, görmesini tavsiye ederim. Gerçekten muazzam bir yer. Futbol açısından da günlük yaşam açısından da çok canlı bir şehir. Yaşanması gereken güzel bir deneyimdi. Bordeaux'dan biraz uzaklaşmaya ihtiyacım vardı, Havasını değiştirmem gerekiyordu. Size bir şeyleri inandırmaya çalıştıklarında ve ben en başta buna pek inanmazken. Zamanla fark ettim ki söylediklerimde çok da yanılmamışım." diye konuştu.