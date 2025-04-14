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Milli halterci Harun Algül Avrupa şampiyonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 14:08 Güncelleme: 14.04.2025 14:09
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Milli halterci Harun Algül Avrupa şampiyonu!

Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kiloda Harun Algül, koparmada 112 kilogramlık kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kiloda Harun Algül, koparmada 112 kilogramlık kaldırışıyla altın madalya kazandı.

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Milli halterci Harun Algül Avrupa şampiyonu! Milli halterci Harun Algül Avrupa şampiyonu! Milli halterci Harun Algül Avrupa şampiyonu!
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