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Premier Lig'de Liverpool adım adım şampiyonluğa!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.04.2025 13:59
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Premier Lig’de Liverpool adım adım şampiyonluğa!

West Ham United'ı 2-1 yenen Premier Lig lideri Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain (PSG) ise haftayı maç yapmadan geçti.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

LİVERPOOL, ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Premier Lig'de rakipleriyle arasındaki farkı açan Liverpool, sahasında West Ham United'ı Luis Diaz ve Virgil van Dijk'ın golleriyle 2-1 yendi.

Karşılaşmada bir asist yapan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, adını bir kez daha Premier Lig tarihine yazdırdı. Bu sezon ligde 27 gol ve 18 asiste ulaşan Salah, 45 kez gol katkısı yaptı. Yıldız futbolcu böylece Thierry Henry ve Erling Haaland'ı geride bırakarak 38 maçlık Premier Lig sezonlarında en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu.

Fotoğraf: EPAFotoğraf: EPA

Zirvenin en yakın takipçisi Arsenal, evinde Brentford ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.

Üçüncü sıradaki yerini korumaya çalışan sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest, sahasında Everton'a 1-0 yenildi.

Newcastle United, milli kaleci Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçti.

Manchester City ise Crystal Palace'ı ağırladığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 galip geldi.

Ligin 32. haftasında 76 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 13 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Nottingham Forest 57, bir maçı eksik Newcastle United 56 ve Manchester City 55 puanla izledi.

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Premier Lig’de Liverpool adım adım şampiyonluğa! Premier Lig’de Liverpool adım adım şampiyonluğa! Premier Lig’de Liverpool adım adım şampiyonluğa!
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