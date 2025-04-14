Premier Lig’de Liverpool adım adım şampiyonluğa!

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LİVERPOOL, ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Premier Lig'de rakipleriyle arasındaki farkı açan Liverpool, sahasında West Ham United'ı Luis Diaz ve Virgil van Dijk'ın golleriyle 2-1 yendi.

Karşılaşmada bir asist yapan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, adını bir kez daha Premier Lig tarihine yazdırdı. Bu sezon ligde 27 gol ve 18 asiste ulaşan Salah, 45 kez gol katkısı yaptı. Yıldız futbolcu böylece Thierry Henry ve Erling Haaland'ı geride bırakarak 38 maçlık Premier Lig sezonlarında en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu.