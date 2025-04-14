Mete Gazoz’dan ABD’de gümüş madalya!
Olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalyanın sahibi oldu.
Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ilk ayağında milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Polk County'de gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu arasında yer alan Mete, finalde Alman rakibi Florian Unruh ile karşılaştı. Mücadeleyi 7-3'lük skorla kaybeden Mete Gazoz, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.