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Modern Pentatlon Milli Takımı'ndan İspanya’da 5 madalya

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.04.2025 21:44
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Modern Pentatlon Milli Takımı’ndan İspanya’da 5 madalya

İspanya’nın Barcelona kentinde 12-13 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan, Modern Pentatlon Avrupa Kupası yarışlarında Türkiye’yi 23 Milli sporcu temsil etti.

Avrupa Kupası'nda U17, U19 ve Gençler kategorilerinde yapılan şampiyonayı Milliler 2 altın, 3 gümüş toplam 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, ''Milli sporcuların elde ettiği derecelerden dolayı gelecek adına çok mutluyuz. Genç sporcularımızı elde ettiği derecelerden dolayı tebrik ediyorum. Kupada mücadele eden bütün sporcularımızın gösterdiği performanslar gelecek adına bizlere umut verdi. Uluslararası düzeyde sporcularımızın performansını en üst düzeye çıkarma noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Modern Pentatlon Avrupa Kupası U17, U19 ve Gençler şampiyonasında madalya kazanan sporcular şu şekilde:

U17 Erkekler 1. Muhammet Emir Kurtalan, 2. Arda Meriç

U17 Kadınlar 2. Tulya Kesebir

Genç Kadınlar 2. Ebrar Çalışkan

Genç Erkekler 1. Eren Kıvanç Taşyaran

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Modern Pentatlon Milli Takımı’ndan İspanya’da 5 madalya Modern Pentatlon Milli Takımı’ndan İspanya’da 5 madalya Modern Pentatlon Milli Takımı’ndan İspanya’da 5 madalya
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