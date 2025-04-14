Seriye devam! Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti

Dusan Tadic, attığı 2 golle gol sayısını 11'e yükseltti. (AA)

TADIC LİGDE 11'İNCİ GOLÜNÜ ATTI

Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmesinde 2 gol atarak önemli katkı sağladı. Ligde son 3 maçtır sessiz olan Tadic, Sivasspor maçında takımının 2'nci ve 3'üncü golünü attı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. Dusan Tadic, ligin geride kalan kısmında 10 tane de asist katkısı sağladı. Öte yandan Tadic, geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da ligde çift haneli gol ve asist katkısına ulaştı.

FENERBAHÇE LİGİN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun geride kalan kısmında en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 29 maçta rakip fileleri 74 kez havalandırdı ve en golcü takım oldu. Kalesinde ise 27 gol gören Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde en az gol yiyen takım konumunda. Fenerbahçe'yi bu iki istatistikte 71 gol atan ve 29 gol yiyen Galatasaray takip ediyor.