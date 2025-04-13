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Sevilla'da Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 15:18
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Sevilla’da Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktör Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı. Pimienta yönetiminde LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.

Sevilla Kulübü, sezon başında göreve getirilen 50 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerine Barcelona'nın B takımında başlayan Pimienta, Las Palmas'ı çalıştırdıktan sonra Sevilla'nın başına geçmişti.

Pimienta yönetiminde LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.

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Sevilla’da Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı Sevilla’da Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı Sevilla’da Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı
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