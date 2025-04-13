Karadeniz’de Fırtına! Trabzonspor Çaykur Rizespor’u mağlup etti

Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Zubkov'un soldan ortasında ceza alanı içinde Banza, kafa vuruşuyla topu kaleci Grbic'in sağından filelere gönderdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

70. dakikada Alikov'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Jurecka, kaleci Uğurcan Çakır ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Uğurcan, yatarak topu kontrol etti.

80. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Grbic topu yatarak kornere çeldi.

82. dakikada Alikulov'un pasında, ceza alanı içinde Jurecka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

90+ 2. dakikada Visca'nın pasında, savunmanın çıkarmak istediği top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcunun karşı karşıya şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.