Bursaspor Balıkesir’de davul zurna ile karşılandı

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak mücadele için Bursa'dan Balıkesir'e 15 binden fazla taraftar akın etti.

Maçtan önce stada gelen Bursaspor takım otobüsü davul ve zurna ile karşılandı. Taraftarlar stat çevresinde tezahüratlar yaparken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.