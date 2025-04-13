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Sakaryaspor Pendikspor'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.04.2025 15:44
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Sakaryaspor Pendikspor’u mağlup etti

Sakaryaspor, 1. Lig'in 34. haftasında evinde Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Emre Demir kaydetti.

PUANLAR EŞİTLENDİ

İç sahada son üç maçını kazanan Sakaryaspor puanını 45'e yükseltti. Üç maç sonra kaybeden Pendikspor haftayı 45 puanla kapattı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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Sakaryaspor Pendikspor’u mağlup etti Sakaryaspor Pendikspor’u mağlup etti Sakaryaspor Pendikspor’u mağlup etti
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