Sakaryaspor Pendikspor'u mağlup etti
Sakaryaspor, 1. Lig'in 34. haftasında evinde Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Emre Demir kaydetti.
PUANLAR EŞİTLENDİ
İç sahada son üç maçını kazanan Sakaryaspor puanını 45'e yükseltti. Üç maç sonra kaybeden Pendikspor haftayı 45 puanla kapattı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.