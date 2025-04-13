Yürüyüş Milli Takımı’ndan 9 madalya

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Ukrayna, Romanya ve Sırbistan'dan sporcular katıldı.

En fazla madalya kazanan ülke Türkiye olmasına rağmen, ev sahibi Yunanistan, 7 madalyasından 3'ünün altın olması sebebiyle şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Ahmet Karadağ, "Balkan Şampiyonası'na tecrübeli isimlerimizin yanı sıra genç sporcularımızla katıldık. Dereceye giren ve yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum. 2028 Olimpiyatları'nda yürüyüş 20 kilometre yerine yarı maraton mesafesi olan 21 kilometre olarak yapılacak. Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve federasyon olarak bizler, sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda tüm kotaları alarak maksimum sayıda yürüyüşçüyle ülkemizi temsil etmek. Sporcularımız daha önce bunu başardılar, yine başaracaklardır." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular ise şöyle:

Altın:

Meryem Bekmez (Büyük kadınlar 20 km)

Hayrettin Yıldız (Büyük erkekler 20 km)

Gümüş:

Kader Güvenç (Büyük kadınlar 35 km)

Azadullah Beğçe (20 yaş altı erkekler 10 km)

Bronz:

Kader Dost (Büyük kadınlar 20 km)

Mikail Dere (Büyük erkekler 20 km)

İpek Özkavlak (20 yaş altı kadınlar 10 km)

Şerife Berra Güven (18 yaş altı kadınlar 5 km)

Muhammed Emir Işık (18 yaş altı erkekler 5 km)