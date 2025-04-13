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Beşiktaş'ta Göztepe maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.04.2025 16:40
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Beşiktaş’ta Göztepe maçı mesaisi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Başakşehir maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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Beşiktaş’ta Göztepe maçı mesaisi! Beşiktaş’ta Göztepe maçı mesaisi! Beşiktaş’ta Göztepe maçı mesaisi!

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