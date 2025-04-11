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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 14:12 Güncelleme: 11.04.2025 14:37
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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu. Yarı final heyecanı Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda Konyaspor ve Galatasaray ile Trabzonspor ve Göztepe'yi karşı karşıya getirecek yarı final müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 22 Nisan Salı günü oynanacak Konyaspor – Galatasaray maçıyla başlayacak. Yeşil-beyazlı ekibin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Trabzonspor'un konuğu Göztepe olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı (Ekran görüntüsü)Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı (Ekran görüntüsü)

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