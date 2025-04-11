UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
Milli oyuncu, Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, konuk ettiği Athletic Bilbao ile golsüz berabere kalırken, kaleci Altay Bayındır'ın takımı Manchester United ise Lyon karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Maçların sonuçları şöyle:
Bodo/Glimt: 2 - Lazio: 0
Tottenham: 1 - Eintracht Frankfurt: 1
Olimpik Lyon: 2 - Manchester United: 2
Rangers: 0 - Athletic Bilbao: 0
Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Maçların sonuçları şöyle:
Bodo/Glimt: 2 - Lazio: 0
Tottenham: 1 - Eintracht Frankfurt: 1
Olimpik Lyon: 2 - Manchester United: 2
Rangers: 0 - Athletic Bilbao: 0