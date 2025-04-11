UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Milli oyuncu, Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, konuk ettiği Athletic Bilbao ile golsüz berabere kalırken, kaleci Altay Bayındır'ın takımı Manchester United ise Lyon karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.Maçların sonuçları şöyle:Bodo/Glimt: 2 - Lazio: 0Tottenham: 1 - Eintracht Frankfurt: 1Olimpik Lyon: 2 - Manchester United: 2Rangers: 0 - Athletic Bilbao: 0