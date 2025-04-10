Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek?
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelelerinden olan Samsunspor - Galatasaray maçına Ozan Ergün atanırken, Sivasspor - Fenerbahçe maçında ise Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de 31'inci hafta heyecanı yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
YARIN:
20.00 Samsunspor - Galatasaray (Yeni 19 Mayıs): Ozan Ergün
12 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir): Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş): Cihan Aydın
19.00 Bodrum - Antalyaspor (Bodrum Stadyumu): Direnç Tonusluoğlu
13 NİSAN PAZAR:
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa (Enerji Stadyumu): Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gaziantep - Hatayspor (Gaziantep Stadyumu): Ali Şansalan
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (4 Eylül Stadyumu): Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Rizespor (Papara Park Stadyumu): Çağdaş Altay
14 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Eyüpspor - Adana Demispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu): Alper Akarsu