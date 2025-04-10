Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek?

Süper Lig'de 31'inci hafta heyecanı yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

YARIN:

20.00 Samsunspor - Galatasaray (Yeni 19 Mayıs): Ozan Ergün

12 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir): Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş): Cihan Aydın

19.00 Bodrum - Antalyaspor (Bodrum Stadyumu): Direnç Tonusluoğlu

13 NİSAN PAZAR:

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa (Enerji Stadyumu): Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep - Hatayspor (Gaziantep Stadyumu): Ali Şansalan

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (4 Eylül Stadyumu): Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Rizespor (Papara Park Stadyumu): Çağdaş Altay

14 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Eyüpspor - Adana Demispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu): Alper Akarsu