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Beşiktaşlı oyuncu ameliyat edildi: Açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 13:21 Güncelleme: 10.04.2025 13:23
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Beşiktaşlı oyuncu ameliyat edildi: Açıklama geldi

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kelan Martin, sol ayak bileğindeki naviküler kemiği stres kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kelan Martin, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan oyuncunun, naviküler kemiği stres kırığı sebebiyle Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Oyuncunun rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanacağı kaydedildi.

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Beşiktaşlı oyuncu ameliyat edildi: Açıklama geldi Beşiktaşlı oyuncu ameliyat edildi: Açıklama geldi Beşiktaşlı oyuncu ameliyat edildi: Açıklama geldi
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