Beşiktaşlı oyuncu ameliyat edildi: Açıklama geldi
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kelan Martin, sol ayak bileğindeki naviküler kemiği stres kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kelan Martin, ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan oyuncunun, naviküler kemiği stres kırığı sebebiyle Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği belirtildi.
Oyuncunun rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanacağı kaydedildi.