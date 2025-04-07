UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, yarın Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, yarın saat 19.00'da Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Malta'nın Ta' Qali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cansu Tiryaki'nin yardımcı hakemliğini Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek. Müsabakada 4'üncü hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak.