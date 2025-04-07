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UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.04.2025 16:13
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UEFA’dan Cansu Tiryaki’ye görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, yarın Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, yarın saat 19.00'da Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Malta'nın Ta' Qali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cansu Tiryaki'nin yardımcı hakemliğini Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek. Müsabakada 4'üncü hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak.

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UEFA’dan Cansu Tiryaki’ye görev UEFA’dan Cansu Tiryaki’ye görev UEFA’dan Cansu Tiryaki’ye görev
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