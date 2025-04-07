A Milli Kadın Futbol Takımı Slovenya maçına hazır

Ay-yıldızlılar, bugün karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda maçtan önceki son antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana ısınmayla başlayan milliler, daha sonra istasyon çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.