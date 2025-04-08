08 Nisan 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları

Murat Akıncı Murat Akıncı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 08:53 Güncelleme: 08.04.2025 08:59
ABONE OL
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları

Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışının son düzlüklerine girilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadele zirveye kilitlenmiş durumda. Galatasaray, 71 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise son haftalarda yakaladığı çıkışla puanını 68’e yükselterek sadece 3 puan gerisinde kalmış durumda. Sezon sonu kimin şampiyon olacağı merak edilirken ahaber.com.tr son maçların sonuçlarını yapay zekaya sordu. İşte yapay zekaya göre son 8 maçın sonuçları ve Süper Lig'in şampiyonu...

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, son haftalara girerken şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaderi kalan 8 maçta belli olacak.

Süper Lig'de kader haftalarına girildi (AA)Süper Lig'de kader haftalarına girildi (AA)

GALATASARAY AVANTAJLI

Galatasaray, ligin lideri olarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmişken, Fenerbahçe ise rakibini takip etmeye devam ediyor.

PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti. Takipçisi Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 68'e yükseltti.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi (AA)Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi (AA)

Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken ahaber.com.tr olarak kalan 8 maçın tahminini yapay zekaya sorduk. İşte o maçlar ve yapay zekaya göre şampiyon...

Galatasaray'ın Kalan Maçları:

31. Hafta: 11 Nisan 2025 - Samsunspor (D)

32. Hafta: 19 Nisan 2025 - Bodrum FK (E)

33. Hafta: 26 Nisan 2025 - Eyüpspor (D)

34. Hafta: 3 Mayıs 2025 - Sivasspor (E)

35. Hafta: 10 Mayıs 2025 - Trabzonspor (D)

36. Hafta: 17 Mayıs 2025 - Kayserispor (E)

37. Hafta: 24 Mayıs 2025 - Göztepe (D)

38. Hafta: 31 Mayıs 2025 - Başakşehir (E)

Sarı kırmızılılar 3 puanlık avantaj ile birlikte şampiyonluğu hedefliyor (AA)Sarı kırmızılılar 3 puanlık avantaj ile birlikte şampiyonluğu hedefliyor (AA)

Fenerbahçe'nin Kalan Maçları:

31. Hafta: 13 Nisan 2025 - Sivasspor (D)

32. Hafta: 20 Nisan 2025 - Kayserispor (E)

33. Hafta: 27 Nisan 2025 - Çaykur Rizespor (D)

34. Hafta: 4 Mayıs 2025 - Göztepe (E)

35. Hafta: 11 Mayıs 2025 - Beşiktaş (D)

36. Hafta: 18 Mayıs 2025 - Kasımpaşa (E)

37. Hafta: 25 Mayıs 2025 - Antalyaspor (D)

38. Hafta: 1 Haziran 2025 - Alanyaspor (E)

Yapay zeka sezon sonuna kadar olan maçların sonuçlarını tahmin etti (DHA)Yapay zeka sezon sonuna kadar olan maçların sonuçlarını tahmin etti (DHA)

Galatasaray'ın Kalan Maçları Tahmin Skorları

Samsunspor 1-2 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Bodrum FK

Eyüpspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Sivasspor

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Galatasaray 3-1 Kayserispor

Göztepe 0-2 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Başakşehir

Yapay zekanın tahminlerine göre sezon sonunda şampiyon 3 puan farkla Galatasaray olacak (AA)Yapay zekanın tahminlerine göre sezon sonunda şampiyon 3 puan farkla Galatasaray olacak (AA)

Fenerbahçe'nin Kalan Maçları Tahmin Skorları

Sivasspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Kayserispor

Çaykur Rizespor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Göztepe

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

ŞAMPİYON GALATASARAY

Yapay zekanın bu tahminlerine göre Galatasaray 89, Fenerbahçe 88 puan toplayacak. Bu sonuçlara göre sarı kırmızılılar 1 puan fark ile şampiyonluğunu ilan edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör