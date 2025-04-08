Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları
Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışının son düzlüklerine girilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadele zirveye kilitlenmiş durumda. Galatasaray, 71 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise son haftalarda yakaladığı çıkışla puanını 68’e yükselterek sadece 3 puan gerisinde kalmış durumda. Sezon sonu kimin şampiyon olacağı merak edilirken ahaber.com.tr son maçların sonuçlarını yapay zekaya sordu. İşte yapay zekaya göre son 8 maçın sonuçları ve Süper Lig'in şampiyonu...
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, son haftalara girerken şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaderi kalan 8 maçta belli olacak.
GALATASARAY AVANTAJLI
Galatasaray, ligin lideri olarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmişken, Fenerbahçe ise rakibini takip etmeye devam ediyor.
PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ
Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti. Takipçisi Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 68'e yükseltti.
Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken ahaber.com.tr olarak kalan 8 maçın tahminini yapay zekaya sorduk. İşte o maçlar ve yapay zekaya göre şampiyon...
Galatasaray'ın Kalan Maçları:
31. Hafta: 11 Nisan 2025 - Samsunspor (D)
32. Hafta: 19 Nisan 2025 - Bodrum FK (E)
33. Hafta: 26 Nisan 2025 - Eyüpspor (D)
34. Hafta: 3 Mayıs 2025 - Sivasspor (E)
35. Hafta: 10 Mayıs 2025 - Trabzonspor (D)
36. Hafta: 17 Mayıs 2025 - Kayserispor (E)
37. Hafta: 24 Mayıs 2025 - Göztepe (D)
38. Hafta: 31 Mayıs 2025 - Başakşehir (E)
Fenerbahçe'nin Kalan Maçları:
31. Hafta: 13 Nisan 2025 - Sivasspor (D)
32. Hafta: 20 Nisan 2025 - Kayserispor (E)
33. Hafta: 27 Nisan 2025 - Çaykur Rizespor (D)
34. Hafta: 4 Mayıs 2025 - Göztepe (E)
35. Hafta: 11 Mayıs 2025 - Beşiktaş (D)
36. Hafta: 18 Mayıs 2025 - Kasımpaşa (E)
37. Hafta: 25 Mayıs 2025 - Antalyaspor (D)
38. Hafta: 1 Haziran 2025 - Alanyaspor (E)
Galatasaray'ın Kalan Maçları Tahmin Skorları
Samsunspor 1-2 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Bodrum FK
Eyüpspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Sivasspor
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Kayserispor
Göztepe 0-2 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Başakşehir
Fenerbahçe'nin Kalan Maçları Tahmin Skorları
Sivasspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Kayserispor
Çaykur Rizespor 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa
Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor
ŞAMPİYON GALATASARAY
Yapay zekanın bu tahminlerine göre Galatasaray 89, Fenerbahçe 88 puan toplayacak. Bu sonuçlara göre sarı kırmızılılar 1 puan fark ile şampiyonluğunu ilan edecek.
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