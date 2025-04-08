Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! İşte kalan 8 haftanın sonuçları

Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi (AA)

Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışırken ahaber.com.tr olarak kalan 8 maçın tahminini yapay zekaya sorduk. İşte o maçlar ve yapay zekaya göre şampiyon...

Galatasaray'ın Kalan Maçları:

31. Hafta: 11 Nisan 2025 - Samsunspor (D)

32. Hafta: 19 Nisan 2025 - Bodrum FK (E)

33. Hafta: 26 Nisan 2025 - Eyüpspor (D)

34. Hafta: 3 Mayıs 2025 - Sivasspor (E)

35. Hafta: 10 Mayıs 2025 - Trabzonspor (D)

36. Hafta: 17 Mayıs 2025 - Kayserispor (E)

37. Hafta: 24 Mayıs 2025 - Göztepe (D)

38. Hafta: 31 Mayıs 2025 - Başakşehir (E)