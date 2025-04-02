Real Madrid’in hocası Ancelotti vergi kaçırmaktan suçlanıyor

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Basının büyük ilgili gösterdiği dava öncesinde mahkemeye girerken kısa bir açıklama yapan Carlo Ancelotti, şimdiye kadar olduğu gibi suçsuzluğunu savunup anlaşmak için değil, ifadesini vermek için geldiğini kaydetti.

Ancelotti, Real Madrid'deki ilk döneminde 2014'te 386 bin 361 avro, 2015'te 675 bin 718 avro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.