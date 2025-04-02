Fatih Terim’e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi

Takımı uzatmalarda kaybeden Fatih Terim büyük üzüntü yaşadı. (A Haber arşiv)



Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.



Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.

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