Fatih Terim'e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi
Suudi Arabistan'da Kral Kupası yarı final maçında Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a 90+2 ve 90+9'da yediği gollerle mağlup oldu. Sahadan 3-2'lik skorla üzgün ayrılan Al Shabab kupaya veda etti.
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a uzatmalarda yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.
Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.
Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.
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