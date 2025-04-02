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Fatih Terim'e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 10:25
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Fatih Terim’e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi

Suudi Arabistan'da Kral Kupası yarı final maçında Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a 90+2 ve 90+9'da yediği gollerle mağlup oldu. Sahadan 3-2'lik skorla üzgün ayrılan Al Shabab kupaya veda etti.

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a uzatmalarda yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.

Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

Takımı uzatmalarda kaybeden Fatih Terim büyük üzüntü yaşadı. (A Haber arşiv)Takımı uzatmalarda kaybeden Fatih Terim büyük üzüntü yaşadı. (A Haber arşiv)

Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.

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Fatih Terim’e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi Fatih Terim’e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi Fatih Terim’e uzatmalarda büyük şok! Yarı finalde elendi
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