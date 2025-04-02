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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'dan kötü haber

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.04.2025 14:19
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Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo’dan kötü haber

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun dün yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun, sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ricardo'nun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirme şöyle:

Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo’dan kötü haber

"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo’dan kötü haber Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo’dan kötü haber Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo’dan kötü haber
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