Karşıyaka potada kritik virajda!

Ligde bitime 7 maç kala 9 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf, kendisi gibi düşme korkusu yaşayan Darüşşafaka (D), Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket'le (D) üst üste karşılaşacak.

Darüşşafaka ve Manisa ligde 7'şer galibiyetle düşme hattında puan puana durumdayken, 1 maçı eksik Petkim'in ise 8 galibiyeti var.

Ligde alt sıralarda yer alan takımların aldıkları galibiyetlerle küme düşmeme barajı yükselirken Kaf-Kaf'ın en az 1 veya 2 galibiyete daha ihtiyacı bulunuyor.

Karşıyaka bu maçları kazanırsa 1968'de küme düşüp, 1974'ten beri 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'de son haftalarda kabus görmeyecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin sezon başında kurduğu takımdan 7 as oyuncu ayrıldıktan sonra 4 yeni yabancıyla güçlendirdiği kadrosuyla seri yakalaması halinde Play-In oynama ihtimali de bulunuyor.