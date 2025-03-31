31 Mart 2025, Pazartesi
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Marmara derbisi Kocaelispor'un! Sakaryaspor'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 19:57 Güncelleme: 31.03.2025 22:43
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Marmara derbisi Kocaelispor’un! Sakaryaspor’u mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Kocaelispor ve Sakaryaspor, Marmara derbisinde karşı karşıya geldi. Kocaelispor, Marmara derbisinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 31'inci haftasında Sakaryaspor'u konuk etti. Karşılaşma Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Kocaelispor, Sakaryaspor karşısında 3-1'lik skorla kazandı.

SAKARYASPOR ÖNE GEÇTİ KOCAELİSPOR GERİ DÖNDÜ

Kocaelispor'un gollerini 22'nci dakikada Markao, 36'ncı dakikada Samet Yalçın ve 71'inci dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti. Sakaryaspor'da fileleri 12'nci dakikada Burak Çoban havalandırdı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 62'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 39 puanda kaldı.

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Marmara derbisi Kocaelispor’un! Sakaryaspor’u mağlup etti Marmara derbisi Kocaelispor’un! Sakaryaspor’u mağlup etti Marmara derbisi Kocaelispor’un! Sakaryaspor’u mağlup etti
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