31 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Fenerbahçe maçına yüksek tempoda hazırlık

Galatasaray Fenerbahçe maçına yüksek tempoda hazırlık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 20:36
ABONE OL
Galatasaray Fenerbahçe maçına yüksek tempoda hazırlık

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Fenerbahçe maçına yüksek tempoda hazırlık Galatasaray Fenerbahçe maçına yüksek tempoda hazırlık Galatasaray Fenerbahçe maçına yüksek tempoda hazırlık

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör