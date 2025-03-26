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TFF'de yabancı hakem istifası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 13:59
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TFF’de yabancı hakem istifası

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa etti.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi yaşanıyor.

TFF'DE "YABANCI HAKEM" İSTİFASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti.

Kazancı, derbi hakemi kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev yapacak.

Beşiktaştan derbi için flaş hamleBeşiktaştan derbi için flaş hamle BEŞİKTAŞ'TAN DERBİ İÇİN FLAŞ HAMLE

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