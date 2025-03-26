TFF'de yabancı hakem istifası
TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa etti.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hakem krizi yaşanıyor.
TFF'DE "YABANCI HAKEM" İSTİFASI
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti.
Kazancı, derbi hakemi kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev yapacak.