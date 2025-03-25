Fethiyespor İnegöl deplasmanında

İnegöl İlçe Stadı'nda Berkay Demir'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Kalan 7 maçımızda en iyi şekilde performans göstermeliyiz. Üst sıralar için umudumuzu sürdürebilmek adına her karşılaşma bizim adımıza final" dedi. Fethiye grupta 36 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.