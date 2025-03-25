Bucaspor 1928 evinde Nazillispor ile oynayacak

Yeni Buca Stadı'nda Hakan Yurtseven'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mali sorunlar yaşayan ve ligde havlu atmaya yaklaşan düşme hattındaki Nazillispor'da maç öncesi 4 deneyimli oyuncu takımdan ayrıldı. Yönetim kurulu bundan sonraki maçlara genç futbolcularla çıkılacağını açıkladı. Bu maç öncesi 42 puana sahip Bucaspor 1928, 7'nci basamakta yer alırken, 13 puana sahip Nazillispor, 17'nci sırada bulunuyor.