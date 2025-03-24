Ümit Milli Futbol Takımı’nın rakibi Belarus!

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Belarus ile karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, Alanya'da özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 2-1 mağlup etmişti.

Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin oynayacağı karşılaşmalar, 9 Eylül'de başlayıp 6 Ekim 2026'da sona erecek.