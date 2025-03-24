Türkiye, Dünya Kupası’na giden yolda İspanya’yla çarpışacak!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesinde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ise gruptaki mücadelesine hazırlanırken, elemelerde grup maçları Eylül 2023'te başlayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Türkiye

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık

Statü:

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ve 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplamda 16 takım ile dörderli 4 yola ayrılacak. Her yoldan 1'er takım, tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.