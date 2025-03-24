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Türkiye, Dünya Kupası’na giden yolda İspanya’yla çarpışacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 03:09 Güncelleme: 24.03.2025 03:12
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Türkiye, Dünya Kupası’na giden yolda İspanya’yla çarpışacak!

Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı iki maçta da yenerek A Grubu'na yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı, şimdi de 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Kıtası Elemeleri'nde zorlu rakiplerle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer alacak.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesinde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ise gruptaki mücadelesine hazırlanırken, elemelerde grup maçları Eylül 2023'te başlayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Türkiye
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık

Statü:

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ve 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplamda 16 takım ile dörderli 4 yola ayrılacak. Her yoldan 1'er takım, tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

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