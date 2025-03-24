Geceye damga vuran tartışma! İspanyollar manşetlere taşıdı: Arda Szoboszlai’yi susturdu

Fotoğraf: AA

"ÇENESİNİ KAPATMASINI SÖYLEDİ"

Marca'da ise Arda Güler'in golünün yanı sıra Macaristan'ın Liverpool forması giyen yıldızı Szoboszlai'ye yaptığı "sus" işaretine dikkat çekildi. Marca: "Arda Güler, Macar yıldız Szoboszlai'ye bile laf atıp, ona kendi evinde çenesini kapatmasını söyledi."