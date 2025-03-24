Geceye damga vuran tartışma! İspanyollar manşetlere taşıdı: Arda Szoboszlai'yi susturdu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Macar ekibinin karşılaşmada sert bir oyun tarzı benimsemesi dikkatleri çekerken, milli futbolcumuz Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasındaki tartışmayı İspanyol basını manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Türkiye'nin deplasmandaki golleri, Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Mücadelede Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında yaşananlar gündem oldu.
Arda Güler, maçın ilk yarısında Macar futbolcuyla kısa süreli bir tartışma yaşadı. Geride olmayı hazmedemeyen Liverpoollu oyuncu, yaptığı sert faullerle de tepki çekti. İspanyol basını tartışmayı manşetlere taşıdı.
"ARDA GÜLER'İN AKIL ALMAZ GOLÜ"
AS'ta, "Arda Güler'in akıl almaz golü" manşeti kullanıldı ve milli futbolcunun topu ağlara gönderdiği vuruşta harika bir dokunuş yaptığı ifade edildi.
"ARDA GÜLER ÖNCÜLÜK ETTİ"
Mundo Deportivo: "Türkiye'nin A Ligi'ne yükselmesine öncülük etti"
"ÇENESİNİ KAPATMASINI SÖYLEDİ"
Marca'da ise Arda Güler'in golünün yanı sıra Macaristan'ın Liverpool forması giyen yıldızı Szoboszlai'ye yaptığı "sus" işaretine dikkat çekildi. Marca: "Arda Güler, Macar yıldız Szoboszlai'ye bile laf atıp, ona kendi evinde çenesini kapatmasını söyledi."
"SZOBOSZLAI'Yİ SUSTURDU"
Planeta Real Madrid: "Liverpool'da forma giyen Szoboszlai'yi de susturdu. Güçlü bir karaktere ve büyük bir kişiliğe sahip olduğunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor."
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