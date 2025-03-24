Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte yarı finalistler…

Çeyrek finalde en dikkat çeken eşleşmelerden biri Portekiz ile Danimarka arasında oynandı. İlk maçı 1-0 kaybeden Portekiz, rövanşta Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı mücadeleyi 3-2 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle farkı açan Portekiz, 5-2'lik galibiyetle yarı final biletini kaptı.

Almanya, çeyrek finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Panzerler, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak toplamda üstünlüğünü korudu ve yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.

İspanya ile Hollanda arasındaki çeyrek final mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk maç 2-2 sona ererken, ikinci maçın normal süresi de aynı skorla tamamlandı. Uzatmalarda takımlar karşılıklı birer gol attı ve maç penaltılara gitti. İspanya, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

Fransa, Hırvatistan karşısında zor bir mücadele verdi. İlk maçı 2-0 kaybeden Fransızlar, rövanşta aynı skorla rakibini mağlup etti. Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, penaltı atışlarında Fransa 5-4'lük üstünlük kurarak son dört arasına adını yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final Sonuçları:

🇪🇸 İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar: 5-4) (İlk maç: 2-2)

🇫🇷 Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar: 5-4) (İlk maç: 0-2)

🇵🇹 Portekiz - Danimarka: 3-2 (Uzatmalar: 5-2) (İlk maç: 0-1)

🇩🇪 Almanya - İtalya: 3-3 (İlk maç: 2-1)

Yarı finalde Almanya, Portekiz ile karşılaşırken, İspanya ve Fransa ise final bileti için mücadele edecek.