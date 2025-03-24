Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor! İşte yarı finalistler…
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelelerin ardından Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya adını son dört takım arasına yazdırdı.
Çeyrek finalde en dikkat çeken eşleşmelerden biri Portekiz ile Danimarka arasında oynandı. İlk maçı 1-0 kaybeden Portekiz, rövanşta Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı mücadeleyi 3-2 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle farkı açan Portekiz, 5-2'lik galibiyetle yarı final biletini kaptı.
Almanya, çeyrek finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Panzerler, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak toplamda üstünlüğünü korudu ve yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.
İspanya ile Hollanda arasındaki çeyrek final mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk maç 2-2 sona ererken, ikinci maçın normal süresi de aynı skorla tamamlandı. Uzatmalarda takımlar karşılıklı birer gol attı ve maç penaltılara gitti. İspanya, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.
Fransa, Hırvatistan karşısında zor bir mücadele verdi. İlk maçı 2-0 kaybeden Fransızlar, rövanşta aynı skorla rakibini mağlup etti. Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, penaltı atışlarında Fransa 5-4'lük üstünlük kurarak son dört arasına adını yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final Sonuçları:
🇪🇸 İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar: 5-4) (İlk maç: 2-2)
🇫🇷 Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar: 5-4) (İlk maç: 0-2)
🇵🇹 Portekiz - Danimarka: 3-2 (Uzatmalar: 5-2) (İlk maç: 0-1)
🇩🇪 Almanya - İtalya: 3-3 (İlk maç: 2-1)
Yarı finalde Almanya, Portekiz ile karşılaşırken, İspanya ve Fransa ise final bileti için mücadele edecek.