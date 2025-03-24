Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi’nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Hırvatistan, Belçika ve İngiltere gibi devler. (İHA)

TORBALAR BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından bir sonraki sezonda A Ligi'nde yer alacak takımlar netleşti. Ayrıca çeyrek final maçları sonrası takımların hangi torbalardan kura çekimine katılacağı da belli oldu.