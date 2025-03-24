Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi'nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin
A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Goller Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı’dan gelirken millilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu. ahaber.com.tr olarak millilerimizin muhtemel grubunu yapay zekaya sorduk. İşte detaylar...
A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan'la karşılaştı. Maçı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 kazanan Türkiye A Ligi'ne yükseldi.
TARİHTE İLK KEZ A LİGİ
Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde daha önce B ve C Ligi'nde oynamıştı.
TORBALAR BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından bir sonraki sezonda A Ligi'nde yer alacak takımlar netleşti. Ayrıca çeyrek final maçları sonrası takımların hangi torbalardan kura çekimine katılacağı da belli oldu.
A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:
4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan
3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa
ÖLÜM GRUBUNA DÜŞTÜK
ahaber.com.tr olarak yapay zekaya Türkiye'nin düşeceği tahmini grubu sorduk. İşte millerimizin grubu...
Grup 1: Fransa - Hırvatistan - Belçika - Türkiye
Grup 2: Almanya - Danimarka - İngiltere - Yunanistan
Grup 3: İspanya - Hollanda - Norveç - Çekya
Grup 4: Portekiz - İtalya - Sırbistan - Galler
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