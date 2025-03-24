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Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi'nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 10:29 Güncelleme: 24.03.2025 10:43
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Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi’nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Goller Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı’dan gelirken millilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu. ahaber.com.tr olarak millilerimizin muhtemel grubunu yapay zekaya sorduk. İşte detaylar...

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan'la karşılaştı. Maçı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 kazanan Türkiye A Ligi'ne yükseldi.

ʺA Milli Takım, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak ve zorlu rakiplerle karşılaşacak. (İHA)ʺA Milli Takım, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak ve zorlu rakiplerle karşılaşacak. (İHA)

TARİHTE İLK KEZ A LİGİ

Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde daha önce B ve C Ligi'nde oynamıştı.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Hırvatistan, Belçika ve İngiltere gibi devler. (İHA)A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Hırvatistan, Belçika ve İngiltere gibi devler. (İHA)

TORBALAR BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından bir sonraki sezonda A Ligi'nde yer alacak takımlar netleşti. Ayrıca çeyrek final maçları sonrası takımların hangi torbalardan kura çekimine katılacağı da belli oldu.

A Ligi'nde torbalar belli oldu (İHA)A Ligi'nde torbalar belli oldu (İHA)

A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa

Millilerimizin rakiplerini yapay zekaya sorduk (İHA)Millilerimizin rakiplerini yapay zekaya sorduk (İHA)

ÖLÜM GRUBUNA DÜŞTÜK

ahaber.com.tr olarak yapay zekaya Türkiye'nin düşeceği tahmini grubu sorduk. İşte millerimizin grubu...

Grup 1: Fransa - Hırvatistan - Belçika - Türkiye
Grup 2: Almanya - Danimarka - İngiltere - Yunanistan
Grup 3: İspanya - Hollanda - Norveç - Çekya
Grup 4: Portekiz - İtalya - Sırbistan - Galler

Dünya Kupası’nda rakibimiz belli oldu!Dünya Kupası’nda rakibimiz belli oldu! DÜNYA KUPASI'NDA RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!

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Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi’nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi’nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi’nde ölüm grubuna düştü! Yapay zekadan bomba tahmin

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