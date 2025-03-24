Fenerbahçeli futbolculardan "ay-yıldızlı" performans!

Türkiye - Macaristan | Fotoğraf: AA

OĞUZ AYDIN FARK YARATTI

Fenerbahçeli Oğuz Aydın, ilk kez resmi bir maçta milli formayı giydiği İstanbul'daki ilk karşılaşmada 2 asist yaparak en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Aydın, rövanşta da Arda Güler'in golünde asisti yapan isim oldu. Böylece iki maçta toplam 3 asistle büyük bir katkı sağladı.