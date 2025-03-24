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Halil Umut Meler maça devam edemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.03.2025 11:04
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Halil Umut Meler maça devam edemedi

İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan'ın karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını yöneten Halil Umut Meler, yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Karşılaşmayı 4. hakem Mehmet Türkmen tamamladı.

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Bulgaristan'ı 2-1 yenerek B Ligi'ne yükseldi.

Bu karşılaşmanın hakemi ise Halil Umut Meler'di. FIFA kokartlı hakem, maçın 37. dakikasında bir sakatlık yaşadı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından ilk yarının sonuna kadar düdük çalmaya devam eden Meler, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk devredeki sakatlığı sebebiyle ikinci 45 dakikada sahada yer almayan Halil Umut Meler'in yerine 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

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Halil Umut Meler maça devam edemedi Halil Umut Meler maça devam edemedi Halil Umut Meler maça devam edemedi

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