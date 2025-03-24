TFF’den ligler ertelenecek iddiasına yalanlama

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.

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