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TFF'den ligler ertelenecek iddiasına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 13:44
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TFF’den ligler ertelenecek iddiasına yalanlama

Süper Lig'de maçların 1 hafta erteleneceği iddiasıyla ilgili TFF'den bir açıklama geldi. Federasyon yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlarken, 'Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.' denildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.

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