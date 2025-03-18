18 Mart 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev

UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 09:55
ABONE OL
UEFA’dan hakem Oğuzhan Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
UEFA’dan hakem Oğuzhan Çakır’a görev UEFA’dan hakem Oğuzhan Çakır’a görev UEFA’dan hakem Oğuzhan Çakır’a görev
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör