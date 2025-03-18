UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.