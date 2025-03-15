Fırtına esti! Trabzonspor Başakşehir’i farklı mağlup etti

(Foto: DHA)

FIRTINA ESTİ

Mücadelede Trabzonspor Başakşehir'i 3-0 yendi.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana oynadığı 12 dış saha maçının ardından yine aynı rakibi karşısında kazandı.

Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşısında İstanbul'da yine galip gelerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyet hasretine yine aynı sahada son vermeyi başardı.

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk çıktığı maçta galibiyetle başlamış oldu.

13 MAÇTA 8 PUAN ELDE ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu, RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

3 ÇALIŞTIRICI İLE DEPLASMANDA GALİP GELEMEMİŞTİ

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.

Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.

Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.

MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içinde çizgiye inen Crespo'nun pasında ön direkte Piatek topla buluştu. Piatek'in pasında topu alan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

7. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Malheiro'nun ön direğe çevirdiği topa Banza'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza yayı içinde Berat kafayla pasını ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya aktardı. Yusuf'un sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

(Foto: DHA)

20. dakikada sol taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Piatek'in altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

47. dakikada Yusuf Sarı, Umut Güneş'ten aldığı pasla sağ taraftan topu arka direğe ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun başlangıcında Umut Güneş'in ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.



59. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in yerden sağ tarafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.



62. dakikada sol taraftan Visca, pasını ceza yayı içindeki Banza'ya aktardı. Banza'nın bekletmeden pasında topu alan Ozan Tufan ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2



64. dakikada orta alanda taç çizgisinin yakınında yaşanan ikili mücadelede Deniz Türüç, Banza'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



87. dakikada Opoku'nun geri pasında topu kapan Zubkov, sağ taraftan topu ceza sahası içine çevirdi. Burada topla buluşan Cham'ın bekletmeden pasında Mendy, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3