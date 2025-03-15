Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçilerimiz, 4'ü altın, 1'i gümüş ve 11'i bronz olmak üzere 16 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Kazanılan madalyalarda emeği geçen başta milli sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize teşekkür ediyorum. Tüm güreş camiamıza teşekkürlerimi sunuyor, üç kategoride kürsüde yer alan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."