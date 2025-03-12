Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen maç! Tur atlayan takımlar belli oldu

Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)

YAMAL TARİHE GEÇTİ

17 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. 27. dakikada takımını öne geçiren Lamine Yamal, ilk golde de asisti yapan isim oldu.