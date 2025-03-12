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Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen maç! Tur atlayan takımlar belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 06:15
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Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen maç! Tur atlayan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, dört maçla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

Liverpool, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ousmane Dembele, 12. dakikada attığı golle PSG'nin ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

Liverpool - PGS maçından görüntü (AFP)Liverpool - PGS maçından görüntü (AFP)

İngiliz ekibinde Dominik Szoboszlai, 53. dakikada topu filelerle buluşturdu ancak pozisyonun başlangıcında Luis Diaz'ın ofsaytta olduğu tespit edilince gol geçersiz sayıldı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, son 8 takım arasına kaldı.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçından görüntü (AA)Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçından görüntü (AA)

BAYERN İKİ MAÇTA DA KAZANDI!

Son 16 turunda iki Almanya temsilcisini karşı karşıya getiren maçta Bayern Münih, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Inter – Feyenoord maçından görüntü (AA)Inter – Feyenoord maçından görüntü (AA)

HAKAN ÇALHANOĞLU ATTI INTER TURLADI

İtalya temsilcisi Inter, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Marcus Thuram'ın 8. dakikadaki golüyle öne geçen Inter'e, Hollanda ekibi 42. dakikada Jakub Moder'in penaltı golüyle karşılık verdi. Inter, 51. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve çeyrek finale yükseldi.

Inter, çeyrek finalde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)

BARCELONA SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. İspanya'daki karşılaşmayı Barcelona 3-1 kazandı.

Portekiz'de oynanan maçta Barcelona, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Katalan ekibinin golleri 11. dakikada Raphinha, 27. dakikada Lamine Yamal ve 42. dakikada Raphinha'dan geldi. Benfica'nın tek golünü ise 13. dakikda Nicolas Otamendi attı.

Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)

YAMAL TARİHE GEÇTİ

17 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. 27. dakikada takımını öne geçiren Lamine Yamal, ilk golde de asisti yapan isim oldu.

Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)Barcelona – Benfica maçından görüntü (AA)

KEREM VE ORKUN 11'DEYDİ

Kerem Aktürkoğlu, İspanyol ekibine karşı 56. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakırken, Orkun Kökçü de 70. dakikada Belotti ile değişti.

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