Lamine Yamal tarihe geçti

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İSPANYOL BASINI MANŞETE TAŞIDI

Genç oyuncunun bu başarısı, İspanya basınında da geniş yer buldu. İspanyol gazetesi Marca, Lamine Yamal'ın, Benfica'ya karşı attığı golle adeta sanat eseri yarattığı ifade edildi.

As Gazetesi ise, "Barcelona'nın golcüsü, muhteşem bir oyunla Raphinha'ya ilk golü hediye etti ve rekorlar kitabına geçen bir gole imza attı. Lamine Yamal'ın takım performansına etki etmesi için gol atmasına gerek yok. Onun futbolu tam bir sihir" yorumunu yaptı.