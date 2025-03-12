Lamine Yamal tarihe geçti
İspanyol ekibi Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.
Barcelona, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Portekiz'in Benfica ekibini 1-0'ın rövanşında 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Katalan ekibinin gollerini 11 ve 42'nci dakikalarda Raphinha ve 27'nci dakikada Lamine Yamal kaydetti. Benfica'nın tek golü ise 13'üncü dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.
YAMAL TARİHE GEÇTİ
Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu oldu. 27'nci dakikada takımını öne geçiren Yamal, ilk golde de asisti yapan isim oldu.
İSPANYOL BASINI MANŞETE TAŞIDI
Genç oyuncunun bu başarısı, İspanya basınında da geniş yer buldu. İspanyol gazetesi Marca, Lamine Yamal'ın, Benfica'ya karşı attığı golle adeta sanat eseri yarattığı ifade edildi.
As Gazetesi ise, "Barcelona'nın golcüsü, muhteşem bir oyunla Raphinha'ya ilk golü hediye etti ve rekorlar kitabına geçen bir gole imza attı. Lamine Yamal'ın takım performansına etki etmesi için gol atmasına gerek yok. Onun futbolu tam bir sihir" yorumunu yaptı.
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