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Manchester United tarihi hamleyi yaptı! Old Trafford'a veda hazırlığı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 16:49
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Manchester United tarihi hamleyi yaptı! Old Trafford’a veda hazırlığı

Manchester United, Old Trafford çevresine 100 bin kapasiteli yeni bir stat inşa edileceğini duyurdu. Projenin bölgeye büyük ekonomik ve sosyal katkı sağlayacağı belirtilirken, İngiltere ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin gelir, 92 bin yeni iş imkânı ve 1,8 milyon ek ziyaretçi kazandırması bekleniyor. Yaklaşık 2 milyar sterline mal olması beklenen ve 5 yıl sürecek proje tamamlandığında, 115 yıldır kullanılan 74 bin kapasiteli Old Trafford’un yıkılacağı öne sürüldü.

İngiltere'nin Manchester United Kulübü, 100 bin kişilik yeni stat inşa edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Old Trafford Stadı'nın çevresindeki bölgeye inşa edilmek üzere 100 bin kişi kapasiteli yeni stat projesinin hazırlandığı belirtildi.

Manchester United'ın yeni evi (AA)Manchester United'ın yeni evi (AA)

7,3 MİLYAR STERLİN EK GELİR

Proje ile bölgeye büyük ölçekli sosyal ve ekonomik faydalar sağlanacağı vurgulanan açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisine yılda 7,3 milyar sterlin ek gelir, 92 bin yeni iş, 17 binden fazla yeni ev inşası ve yılda 1,8 milyon ek ziyaretçi olanağı sunulacağı ifade edildi.

Yeni stadın şemsiye tasarımına ve Trafalgar Meydanı'nın iki katı büyüklüğünde halka açık yeni meydana sahip olacağı aktarıldı. Tasarımda 200 metre yüksekliğinde ve 25 mil uzaktan görülebilecek "üç uçlu mızrak" olarak tanımlanan üç direğin yer alacağı bildirildi.

"DÜNYANIN EN HARİKASI OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manchester United Kulübü hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe, "Bugün, dünyanın en harika stadının inşasına yönelik inanılmaz heyecan verici yolculuğun başlangıcını yapıyoruz. Mevcut stadımız 115 yıldır bize mükemmel hizmet etti ancak spor dünyasının en iyi arenalarının gerisinde kaldı. Mevcut stadın yanına inşa ederek Old Trafford'un özünü koruyacak, tarihi evimize sadece birkaç adım uzaklıkta taraftar deneyimini dönüştürerek son teknoloji bir stat inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, 5 yıl sürecek projenin 2 milyar sterline mal olacağı ve yeni stat tamamlandığında Manchester United'ın 115 yıldır maçlarını oynadığı yaklaşık 74 bin kişi kapasiteli Old Trafford Stadı'nın yıkılacağı kaydedildi.

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Manchester United tarihi hamleyi yaptı! Old Trafford’a veda hazırlığı Manchester United tarihi hamleyi yaptı! Old Trafford’a veda hazırlığı Manchester United tarihi hamleyi yaptı! Old Trafford’a veda hazırlığı
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