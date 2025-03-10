10 Mart 2025, Pazartesi
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Boluspor İstanbulspor'u mağlup etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 18:34
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Boluspor İstanbulspor’u mağlup etti

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Seyfettin Ünal, Hasan Erdoğan

Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Eren Erdoğan (Dk. 64 Aleksic), Jefferson (Dk. 78 Lico), Hasani (Dk. 89 Vüsal İskandarlı), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Onur Ulaş, Enes Alıç, Fethi Özer, Balburdia (Dk. 78 Oulare)

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 90+2 Yiğit Fidan), Fatih Tultak (Dk. 46 Duhan Aksu), Sambissa (Dk. 64 Şeref Özcan), Coly, Kubilay Sönmez, Kerem Şen (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Diarra (Dk. 81 Yusuf Ali Özer), Okan Erdoğan, Loshaj, Krstovski

Gol: Dk. 30 Mukairu (Geosis Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Balburdia (Geosis Boluspor), Dk. 70 Loshaj, Dk. 90+6 Coly (Uğur Okulları İstanbulspor)

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Boluspor İstanbulspor’u mağlup etti Boluspor İstanbulspor’u mağlup etti Boluspor İstanbulspor’u mağlup etti
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