Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş'ten istifa tezahüratlarına cevap! "Taraftarı mutlu edecekse..."

Teknik Direktör Şenol Güneş taraftarların maç sonu istifa yönündeki tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN VE YÖNETİMLE KONUŞURUZ"

Güneş, yaptığı açıklamada, "Taraftardan özür diliyoruz. Öncelikle böyle bir maç başlarına geldiği için bizim başımıza geldi. Onlara da böyle sonuçla karşılık vermemiz olumsuz olarak üzmüştür onları. Dediğim gibi oyuncular görevli ben de yetkili ve sorumluyum. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmam da bir şeyi değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkanla yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru karar neyse o verilir, veririz yani öyle bir sorunumuz yok. Ama şunu söyleyeyim ben geldiğimden beri başkan ve yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. Hiçbir oyuncunun sorun olduğunu düşünmüyorum yönetimden kaynaklanan. Kadro alarak da bu kadroyla daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum, düşündüm zaten." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için kötü bir akşam olduğunu belirterek, "Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek hem beni hem oyuncuları hem taraftarı üzdüğünü biliyorum. Yönetimi, başkanı da. Hem taraftarlardan hem başkan ve yönetimden de özür diliyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncuların görev adamları olduğunu, işlerini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: "Sahada da bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Bugün oyunun analizini yapıp da daha fazla pozisyonumuz vardı, az pozisyon verdik ne desek diyelim sonuçta konum itibariyle alt sırada bulunan bir Hatayspor'a karşı kaybetmenin kabul edilebilir tarafı yok. Bulunduğumuz yerden oyundan ve sonuçtan memnun değilim. O yüzden üzgün olmak da yetmiyor. Biz takım olarak maça çıkarken de Konya'ya çıkarken de 3'er puan bekliyorduk, iki maçta 6 puan kaybımız vardı. Evet oyunda acele ettik, gergin oynadık, telaşlı oynadık. Özellikle değişiklik yaptıktan sonra girenler de bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da tabi sonuca yansıdı."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bir sabotaj endişesi ya da düşüncesi var mı aklınızda?" şeklindeki soruya "Yok, bu mümkün değil. Zaten ne oyuncular ne da başka bir şey olabilir. Şu anda sahanın içerisinde oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Oyuncuların kendi sorunları olmadığını biliyorum. Ama oynamadığı zaman üzülenin de moral bozukluğu olabileceğini düşünüyorum. Bu normal bir şeydir. Oynamayı bekleyenin daha sonra girdiği zaman sıkıntıları da olabilir. Doğru bulmasam bile bu yaşanabilir. Ama kasıt olarak hiçbir oyuncuda böyle bir şey düşünmem. Hele hele bizim bu kadroda böyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Geçen hafta sakatlığı itibarıyla bir haftadır idmana çıkmayan Simon Banza'yı kullanmak durumunda kaldığını anlatan Güneş, şöyle devam etti: "Ama hem onun oynama isteği vardı hem de bizim için de bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Daha çok geçen haftalarda oynattığımız 4'lü hücum hattını kullanmaya çalıştık. Zubkov da Konya'ya giderken olan sakatlığı sonrası düz koşularla geldi. Son bir gün idmana katıldı bizle. Riskli bir durumdaydı ikisi de oynamak istedi. Zubkov da bugün gayet iyiydi. Oyunun devre arasında oyunun gidişine göre çıkabileceğini söyledi, bir süre bekledik ondan sonra aldık. Aslında en iyilerden bir tanesiydi. Ama oyuna koyduğumuz oyuncuların katkısı olmadı. Bırakın katkısını kendi oyunlarının da çok altında oynadılar. Panik de oynadılar. Bu da hem şut hem orta atmada hem topu kullanmada rakibi baskıda takımın temposunu ve oyun gücünü düşürdü."