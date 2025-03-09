Aslan geri döndü! Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’u mağlup etti

Fotoğraf-AA

62. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

76. dakikada orta sahada topla buluşan Sara, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul topu dışarı çeldi.

85. dakika orta sahada topla buluşan Yunus Akgün ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in, kaleci Ertuğrul'u çalımladıktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile mücadele etti. Karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda yakaladığı iyi formuna devam etti. Süper Lig'de dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1'lik skorla kaybeden Aslan, bu maçın ardından deplasmanda bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak toplam 25 mücadelede mağlup olmadı. Cimbom, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı

İLK 11'LER



Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Cordova.



Galatasaray: Muslera, Sanchez, Eren Elmalı, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Morata Lemina