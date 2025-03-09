Aslan geri döndü! Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Alanspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor’u mağlup ederek, sarı-lacivertlilerle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabaka Gain Park Stadyumu'nda oynandı. Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor'u mağlup ederek, sarı-lacivertlilerle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
(İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen topu indirdi. Pozisyonun devamında Frankowski'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı.
10. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.
23. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan ortasında top arka direkte Hadergjonaj'da kaldı. Hadergjonaj'in pasında ceza sahası içinde Vilhena'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Frankowski'nin kısa kalan pasını iyi değerlendiren Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un uzaklaştırmak istediği top Aliti'ye çarptı ve ağlara gitti. 1-1
62. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1
76. dakikada orta sahada topla buluşan Sara, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
82. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul topu dışarı çeldi.
85. dakika orta sahada topla buluşan Yunus Akgün ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in, kaleci Ertuğrul'u çalımladıktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
GALATASARAY DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile mücadele etti. Karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda yakaladığı iyi formuna devam etti. Süper Lig'de dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1'lik skorla kaybeden Aslan, bu maçın ardından deplasmanda bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak toplam 25 mücadelede mağlup olmadı. Cimbom, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Cordova.
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Eren Elmalı, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Morata Lemina
İKİ İSİM KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak.
"Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
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