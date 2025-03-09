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Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 23:24
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Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçiler 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Başkent Tiran'daki organizasyonda erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda madalya müsabakaları yapıldı.

1 GÜMÜŞ, 4 BRONZ MADALYA

Milli güreşçiler, 5 sıkletin tamamında madalya kürsüsünde yer alma başarısı gösterdi.

Şampiyonada bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus Amal Dzhandubaev'e 65 kilo finalinde 6-4 yenilen Abdullah Toprak, gümüş madalya aldı.

Üçüncülük maçlarında rakiplerini yenen milli güreşçiler Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) ise bronz madalya elde etti.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 14 Mart'ta sona erecek.

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Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya
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