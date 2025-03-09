09 Mart 2025, Pazar
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Adanasporlu Cıss baygınlık geçirdi: Sedyeyi kulüp personel taşıdı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 22:00 Güncelleme: 09.03.2025 22:00
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Adanasporlu Cıss baygınlık geçirdi: Sedyeyi kulüp personel taşıdı

Türkiye Futbol Federasyonu 1’inci Lig’inin 29’uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçında çarpışma sonucu baygınlık geçiren Adanaspor futbolcusu Cıss’a sedyeyi kulüp personeli taşıdı.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçının 88'inci dakikasında Adanasporlu futbolcu Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçiren futbolcuyu sedyeyle kulüp personeli taşıdı / DHABaygınlık geçiren futbolcuyu sedyeyle kulüp personeli taşıdı / DHA

BAYGINLIK GEÇİRDİ!

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adanaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu maçın 88'inci dakikasında Adanaspor forması giyen Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi. Defalarca ambulans çağrılmasına rağmen ambulans şoförü ve ekibi aracın başında olmadığı için sedyeyi Adanaspor personeli taşıdı.

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Adanasporlu Cıss baygınlık geçirdi: Sedyeyi kulüp personel taşıdı Adanasporlu Cıss baygınlık geçirdi: Sedyeyi kulüp personel taşıdı Adanasporlu Cıss baygınlık geçirdi: Sedyeyi kulüp personel taşıdı
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