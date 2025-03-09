Adanasporlu Cıss baygınlık geçirdi: Sedyeyi kulüp personel taşıdı
Türkiye Futbol Federasyonu 1’inci Lig’inin 29’uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçında çarpışma sonucu baygınlık geçiren Adanaspor futbolcusu Cıss’a sedyeyi kulüp personeli taşıdı.
BAYGINLIK GEÇİRDİ!
TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adanaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu maçın 88'inci dakikasında Adanaspor forması giyen Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi. Defalarca ambulans çağrılmasına rağmen ambulans şoförü ve ekibi aracın başında olmadığı için sedyeyi Adanaspor personeli taşıdı.
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