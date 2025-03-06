Şampiyonlar Ligi’nde ilk raunt sona erdi!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı ve ilk maçlar sona erdi. Avrupa'nın en güçlü kulüpleri, çeyrek finale yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Bu akşam oynanan maçlarla birlikte, birçok önemli sonuç ortaya çıktı.

Luz Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. 22. dakikada Barcelona'da Pau Cubarsi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak buna rağmen konuk ekip, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle avantajı ele geçirdi. Benfica, rakibine karşı baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

MİLLİ OYUNCULARIMIZDAN ÖNEMLİ PERFORMANS!

Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 84. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

Bu zorlu eşleşmenin rövanş maçı, 11 Mart Salı günü TSİ 20.45'te Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Son 16 turunun ilk raundunda oynanan diğer maçlarda şu skorlar alındı:

Feyenoord - Inter: 0-2

Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 3-0

Paris Saint-Germain - Liverpool: 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımların belli olacağı rövanş karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekleniyor!