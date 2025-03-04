Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ta büyük kriz! Futbolcular kazan kaldırdı
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab takımında, futbolcular 3 aydır maaş almadıkları için yönetimi isyan etti. Takımda büyük bir kriz yaşanırken, bazı yönetim kurulu üyeleri başkanın politikalarına karşı çıkarak istifa ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde göreve başladığı Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Shabab takımında futbolcular, 3 aydır maaşlarını alamadıkları için isyan etti.
TAKIMDA BÜYÜK KRİZ
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, oyuncular maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yönetime karşı tepkilerini dile getirdi. Takımda büyük bir kriz yaşanırken, Başkan Mohamad Almunajem'in basın mensuplarının sorularına yanıt vermediği bildirildi.
BAZI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSTİFA ETTİ
Ayrıca, başkanın yönetim anlayışına karşı memnuniyetsizlik duyan bazı yönetim kurulu üyelerinin de istifa ettikleri ifade edildi. Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'inde 23 haftanın ardından 39 puanla 6. sırada bulunuyor.
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