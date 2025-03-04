Fatih Terim’in takımı Al Shabab’ta büyük kriz! Futbolcular kazan kaldırdı

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde göreve başladığı Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Shabab takımında futbolcular, 3 aydır maaşlarını alamadıkları için isyan etti.

TAKIMDA BÜYÜK KRİZ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, oyuncular maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yönetime karşı tepkilerini dile getirdi. Takımda büyük bir kriz yaşanırken, Başkan Mohamad Almunajem'in basın mensuplarının sorularına yanıt vermediği bildirildi.